高市倉庫遭祝融 幸無人傷亡

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我要評比

警消派出10多輛消防車到場全力灌救。（翻攝爆料公社）

所幸火勢不大，無人傷亡。（翻攝爆料公社）

高雄市三民區民族一路、近大順路口一處倉庫，6日深夜11點多驚傳火警，10多輛消防車前往灌救，火勢約莫11點44分熄滅，幸好無人傷亡，詳細起火原因有待火調人員進一步釐清。

(中時)