「小王」開車撞人夫釀1死 法院裁准羈押
嘉義縣一名王姓男子於5日晚間10點多，在民雄鄉山中村黃姓妻子娘家門前疑見「小王」林姓男子開車送妻子回家，醋意怒發，持枴杖鎖攻擊林男車子，卻遭林男開車衝撞，王男經送醫急救後宣告不治，警方訊後依殺人罪將林嫌移送法辦；檢方6日向法院聲請羈押獲准。
警方表示，黃姓女子與她的妹妹及妹妹的朋友5日相約到台中拜拜，隨後黃女邀約在網路遊戲中結識的31歲台中林姓男子一起出來見面，林男則請他們吃飯、唱歌，但因黃女的妹妹及其朋友有事先離席，黃女與林男則繼續留下狂歡，晚間由林男載黃女返回嘉義。
返回嘉義途中，黃女卻接到王姓丈夫來電，並告知王男自己將由林男開車返回娘家，王男得知便提早到黃女娘家等候，而黃的丈夫疑等候多時、醋意怒發，一看見他們的車抵達，立即持拐杖鎖朝林男車子狂打，造成車燈碎裂一地，沒想到林男竟踩下油門將王男撞倒，拖行數十公尺。
消防隊獲報後，趕往現場與在場民眾協助抬起車體，才將王男拉出急救，但王男在送醫前已失去生命跡象。警方表示，王男因頭部重創、腹部受傷，於5日晚間23點51分宣告急救無效死亡。警方訊後依殺人罪將林嫌移送嘉義地檢署偵辦。
林姓嫌犯涉嫌駕車撞死王姓男子一案，經檢察官複訊後，認為林嫌涉嫌殺人重罪，犯罪嫌疑重大，檢方向法院聲請羈押，法院訊後於6日晚間11點多裁准羈押。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。