「小王」開車撞人夫釀1死 法院裁准羈押

林姓嫌犯涉嫌駕車撞死王姓男子一案，經檢察官複訊後，認為林嫌涉嫌殺人重罪，犯罪嫌疑重大，檢方向法院聲請羈押，法院訊後裁准羈押。

嘉義縣一名王姓男子於5日晚間10點多，在民雄鄉山中村黃姓妻子娘家門前疑見「小王」林姓男子開車送妻子回家，醋意怒發，持枴杖鎖攻擊林男車子，卻遭林男開車衝撞，王男經送醫急救後宣告不治，警方訊後依殺人罪將林嫌移送法辦；檢方6日向法院聲請羈押獲准。

警方表示，黃姓女子與她的妹妹及妹妹的朋友5日相約到台中拜拜，隨後黃女邀約在網路遊戲中結識的31歲台中林姓男子一起出來見面，林男則請他們吃飯、唱歌，但因黃女的妹妹及其朋友有事先離席，黃女與林男則繼續留下狂歡，晚間由林男載黃女返回嘉義。

返回嘉義途中，黃女卻接到王姓丈夫來電，並告知王男自己將由林男開車返回娘家，王男得知便提早到黃女娘家等候，而黃的丈夫疑等候多時、醋意怒發，一看見他們的車抵達，立即持拐杖鎖朝林男車子狂打，造成車燈碎裂一地，沒想到林男竟踩下油門將王男撞倒，拖行數十公尺。

消防隊獲報後，趕往現場與在場民眾協助抬起車體，才將王男拉出急救，但王男在送醫前已失去生命跡象。警方表示，王男因頭部重創、腹部受傷，於5日晚間23點51分宣告急救無效死亡。警方訊後依殺人罪將林嫌移送嘉義地檢署偵辦。

林姓嫌犯涉嫌駕車撞死王姓男子一案，經檢察官複訊後，認為林嫌涉嫌殺人重罪，犯罪嫌疑重大，檢方向法院聲請羈押，法院訊後於6日晚間11點多裁准羈押。

(中時)