山豬誤闖鐵軌散步 慘遭區間車撞死

宜蘭縣6日晚間發生一起離譜火車撞擊意外，此次意外造成4221次區間車短暫停留11分鐘，不過，卻無人傷亡，因為遭火車撞擊死亡的是一頭在鐵軌區散步的山豬。

意外發生在6日晚間7時36分，台鐵4221次區間車正由宜蘭頭城站往北駛往龜山站，在鐵軌西正線撞擊到不明異物，列車人員立即停車，並向站務人員反映異狀。由龜山站派員前往協助查看，在現場發現一頭被撞死的山豬，車上人員均安。

確認列車不是撞到人，而是頭豬之後，台鐵人員繼續查看列車與鐵軌有無損傷，列車因此在場耽擱停留11分鐘，待檢查完畢列車、鐵軌都無損傷後，列車繼續未完的車程，未影響後續車班。

(中時)