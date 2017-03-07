新聞界耆老楚崧秋過世 享壽98歲
曾任中華日報社長、中央日報董事長與中國電視公司董事長的新聞界耆老楚崧秋，2日辭世，享壽98歲。
楚崧秋生於湖南省湘潭縣，曾擔任故總統蔣介石與蔣經國秘書，是唯一擔任過兩蔣秘書的人。民國53年擔任中華日報社長兼總主筆，正式主持媒體業工作。
在擔任中華日報社長兼總主筆時，楚崧秋曾宣示「新聞第一、言論第一，少刊官樣文章。新聞取捨，只要不背離原則，不可太保守，登我們應登的，去我們不得不去的。」
他在民國61年轉任中央日報發行人兼社長，期間也曾任中國國民黨文工會主任。楚崧秋在民國69年離開中央日報，隨後接任中國電視公司董事長。
楚崧秋在民國76年重回中央日報接任董事長，4年後退休，被延攬為總統府國策顧問。
楚崧秋在民國90年曾應中央研究院近代史研究所的邀約，出版台灣第一本人物口述文的「楚崧秋先生訪問記錄：覽盡滄桑八十年」。
楚崧秋的告別式將於20日下午在台北市第一殯儀館福壽廳舉行。1060306
(中央社)
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