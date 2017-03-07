深夜惡火 九旬翁與看護葬身火窟

新北市金山區環金路一處民宅昨夜發生火警，屋主呂翁與郭姓看護疑似熟睡來不及逃生，雙雙葬身火窟。（李其樺翻攝）

新北市金山區環金路一處民宅昨天深夜近12時發生大火，火勢之大將整棟房子吞噬，消防局接獲通報出動大量人車到場搶救，火勢在半小時內順利撲滅；但屋主呂姓老翁（93歲）與郭姓女看護（83歲）疑似睡眠中來不及逃生，雙雙葬身火窟。

據了解，起火民宅為一棟數十年的老舊平房，死者呂翁長期獨居，由於行動不便，久居家中顯少外出，家屬另外聘請郭姓看護居家照料，郭女獨自照顧老翁時間長達20多年，感情緊密如同家人一般，家屬趕到現場得知噩耗，紛紛痛哭失聲。

警消表示，民宅老舊，現場堆積大量衣服、雜物，起火原因尚待鑑識釐清。

(中時)