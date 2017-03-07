簽了 川普新旅遊禁令少1國

川普今天簽署新的行政命令，比先前的旅遊禁令縮小範圍並且規定更為明確。(圖:美聯社)

美國總統川普今天正式簽署新的行政命令，禁止6個穆斯林國家人士入境美國，除了比原先的旅遊禁令少禁一個國家，禁令範圍也縮小到只限制新的簽證申請，先前已獲批准的簽證則不受影響。

川普這道新的旅行禁令，將原先也被禁的伊拉克放行，改為禁止來自蘇丹、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞以及葉門等6個以穆斯林為主的國家之人士之新的簽證申請。也就是說，來自這6個國家的人士如果已經持有有效的美國簽證，仍可以自由進出美國，不受新禁令的限制。

川普的這道新禁令名稱為「保護國家免讓外國恐怖份子入境美國」，為期90天，比原先遭法院封殺的旅行移民禁令規定更加明確，同時限制範圍更加縮小。目的是希望針對先前的禁令可能涉及違法爭議的部分作出修改，讓海關執法人員能夠更清楚的遵循。

而伊拉克之所以從禁止入境名單被拿掉，主要是美伊兩國在協商合作方面取得進展。伊拉克同意在審查該國人民申請美國旅行簽證過程中，提高與美方的合作。伊拉克發言人對於美國今天的決定，表示該改變是很正面的一步，顯示兩國有真正的關係。

(中時電子報)