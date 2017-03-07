北韓狂射飛彈 日本擬商討引進薩德系統

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共同社報導，日本政府今天鑑於北韓發射彈道飛彈，著手制定對抗措施，將與美國和南韓攜手，強烈敦促中國「充分履行」對北韓制裁，還將加快商討可否引進美軍最尖端飛彈攔截系統。

關於美軍最尖端飛彈攔截系統「薩德」（THAAD），防衛省將導入該系統列為備選項之一，計劃綜合判斷效果和成本後得出結論。

外相岸田文雄命令外務省事務人員通過聯合國和外交途徑，力求敦促中國政府充分履行對北韓制裁。要求中國履行的是基於去年11月通過的聯合國安理會決議的新制裁措施，內容包括設置了北韓煤炭出口上限等。

外務省亞洲大洋洲局局長金杉憲治接到岸田命令後，6日下午與中國政府朝鮮半島事務特別代表武大偉舉行電話會談，就嚴格履行制裁的應有方式協調了看法。金杉可能已要求中國採取積極措施。兩人確認將要求北韓克制挑釁行為並遵守安理會決議。

日本官房長官菅義偉在上午的記者會上提到中國2月宣佈暫停從北韓進口煤炭，表示「對北韓影響力最大的是中國。希望中國遵守制裁決議，轉為採取實際行動」。

日本政府還將推進日美防衛合作。首相安倍晉三在6日的參院預算委員會上，就日本對北韓政策強調獲得了美國總統川普的理解和協助。

他還透露美國總統國家安全顧問麥馬斯特通過電話告知日方，川普說「完全支持日本立場」。1060307

(中央社)