川普簽入境新禁令 將伊拉克人放行

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美國總統川普今天簽署了經過修正、針對穆斯林人口為主國家的入境禁令，新的命令減少了禁止對象，將伊拉克人民和美國永久居民排除在外。

白宮表示，川普「今天早上」閉門簽署了新命令，暫停對敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、葉門和蘇丹人民核發美國入境簽證。1060307

(中央社)