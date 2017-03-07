美國務卿：入境新禁令對國安至關重大

美國國務卿提勒森今天宣告，川普總統針對6個穆斯林人口為主國家重新下達的入境禁令，是「強化我們國家安全的重大措施」。

在川普簽署修正過的禁令後，提勒斯表示，「川普總統簽署這項命令是使用他正當的權力來維護我們人民的安全」。原本的禁令已遭法院凍結。

原先的禁令在全美各機場引起了混亂和抗議，因為持有美方先前所發簽證的旅客也吃了閉門羹，包括曾在戰鬥中與美軍合作的伊拉克人。

新的禁令仍暫停所有難民入境120天，並暫停核發新簽證給敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、葉門和蘇丹6國人民，而將原本的伊拉克排除在禁令外。

提勒森說，國務院已與伊拉克合作，找出「多種新的安全措施」，以確保在美國簽證核發過程中能將極端分子剔除。

他說：「伊拉克是我們擊敗伊斯蘭國（IS）之戰的重要盟友，他們的英勇軍人與美軍密切協調。」

提勒森發表談話時，司法部長塞申斯和國土安全部凱利（John Kelly）也並肩而立。1060307

(中央社)