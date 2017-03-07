伊拉克讚美新禁令 民權團體仍指責

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伊拉克政府今天歡稱，美國總統川普修正後的入境禁令將伊拉克放行，是強化兩國關係的「重要一步」。不過美國的民權組織指責，這仍是1項「穆斯林禁令」，誓言繼續興訟。

伊拉克外交部發言人賈瑪爾（Ahmed Jamal）說：「外交部對川普總統下達的這道行政命令表示深感滿意，將伊拉克人民排除在美國入境禁令之外。」

賈瑪爾說，伊拉克外交部「認為這是朝正確方向邁進的重要一步，可強化兩國在若干方面的戰略結盟關係，尤其是在反恐方面」。

全美主要民權組織今天指責，川普經修正後的禁令除了名稱之外，其實就是個「穆斯林禁令」，誓言繼續對此爭訟。

美國民權聯盟（ACLU）移民權利計畫主任賈德瓦特（Omar Jadwat）說：「川普政府已承認，它原本的穆斯林禁令無可辯護。不幸它用個減縮的片本取代，但新舊版都有相同的致命缺陷。」

「唯一實際糾正穆斯林禁令的方法就是不要有這種禁令，但川普總統卻是再次採取宗教歧視立場，因此他可望繼續遭到法院和人民反對。」1060307

(中央社)