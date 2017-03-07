逾200位經濟學家指川普錯了
一項民調顯示，有超過200個重量級經濟學家認為，美國總統川普限制移民的政策是錯誤的。
根據美國的「全國商業經濟學協會」(National Association of Business Economics)向285位美國主要企業所屬之經濟學家進行的問卷調查顯示，多數的經濟學家在川普的移民政策、對北美自由貿易協定(NAFTA)的處理以及處理債務的方式等方面，均表示不認同。
在川普上任之後不久，該協會就對來自美國主要企業，像是富國銀行、AT&T以及聯邦快遞等主要企業所屬的經濟學家做調查，想了解這些專家對於川普重大政策的看法。
在移民議題上，有49%的受訪經濟學家認為，美國應該要增加移民的數量；有27%的受訪者認為川普不應該改變當前的移民政策；這些數據顯示了，有216名主要企業的經濟學家不認同川普打算限制移民的主張。
CNN報導指出，「全國商業經濟學協會」民調主席同時也是富國銀行經濟學家狄卡瑟(Richard DeKaser)指出，多數人傾向支持擴大有高度工作技能的H1B簽證計畫，因為企業多半抱怨無法找到足夠的技術人才來填補職位。
民調也顯示，只有5%的受訪經濟學家認為，川普政府應該增加對於非法移民的遞解出境。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。