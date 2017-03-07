逾200位經濟學家指川普錯了

川普主張限制移民的政策，被美國主要企業的經濟學家們看衰。(圖:美聯社檔案照)

一項民調顯示，有超過200個重量級經濟學家認為，美國總統川普限制移民的政策是錯誤的。

根據美國的「全國商業經濟學協會」(National Association of Business Economics)向285位美國主要企業所屬之經濟學家進行的問卷調查顯示，多數的經濟學家在川普的移民政策、對北美自由貿易協定(NAFTA)的處理以及處理債務的方式等方面，均表示不認同。

在川普上任之後不久，該協會就對來自美國主要企業，像是富國銀行、AT&T以及聯邦快遞等主要企業所屬的經濟學家做調查，想了解這些專家對於川普重大政策的看法。

在移民議題上，有49%的受訪經濟學家認為，美國應該要增加移民的數量；有27%的受訪者認為川普不應該改變當前的移民政策；這些數據顯示了，有216名主要企業的經濟學家不認同川普打算限制移民的主張。

CNN報導指出，「全國商業經濟學協會」民調主席同時也是富國銀行經濟學家狄卡瑟(Richard DeKaser)指出，多數人傾向支持擴大有高度工作技能的H1B簽證計畫，因為企業多半抱怨無法找到足夠的技術人才來填補職位。

民調也顯示，只有5%的受訪經濟學家認為，川普政府應該增加對於非法移民的遞解出境。

(中時電子報)