歐巴馬竊聽疑雲 幕僚力挺川普

川普指控歐巴馬竊聽，雖然題不出有利證據，但幕僚仍力挺。(圖片取自美聯社)

川普指控歐巴馬大選間對他進行竊聽，雖然尚未提出證據，但白宮幕僚仍然力挺他，認為川普一定擁有我們拿不到的有利情資。

白宮副新聞秘書桑德斯（Sarah Huckabee Sanders），向美國國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today)媒體透露，歐巴馬政府可能竊聽川普大樓內電話，所以白宮消息才一直洩密。

當被問到川普的消息來源是媒體還是美國情治單位時，桑德斯表示：「他或許掌握到我毫無所悉的文件。

而最近爭議頗多，川普的高階顧問康威（Kellyanne Conway）接受福斯新聞網（Fox news）「珍妮法官的正義」（Justice with Judge Jeanine）節目訪問，他強調川普身為總統，擁有我們其他人拿不到的資訊和情資。可靠消息來源指出，大選期間歐巴馬有政治意圖的動作。

(中時電子報)