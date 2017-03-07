MLB》尬前東家洋基 諾瓦表現出色

諾瓦面對前東家洋基，先發3局，丟1非自責分。(美聯社資料照)

(04:15更新內文)海盜30歲投手諾瓦(Ivan Nova)今在大聯盟熱身賽，面對前東家洋基，先發3局，被敲2安，丟1分非自責，另有2三振、1保送。諾瓦今年調整的不錯，熱身賽累積投5局，自責分率還是完美的0。台灣海盜捕手張進德，打完6局尚未上場。

諾瓦去年上半年在洋基，繳出7勝6負、自責分率4.90的成績；季中被交易到海盜後，拿下5勝2敗，自責分率是不錯的3.06。年底以3年2600萬美元，留在海盜。

洋基由25歲米契爾(Bryan Mitchell)先發，他賽前在熱身賽5局無失分，拿下2勝。但此役被海盜打線摧殘，主投2.1局，被敲含陽春炮的6安，丟4分，自責分率暴增到4.91。

(中時電子報)