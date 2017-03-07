美國防部：北韓不無再射飛彈可能

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美國軍方今天指出，北韓在發射4枚中程彈道飛彈並落入日本西北外海後，不無可能還有繼續發射彈道飛彈的企圖。

美國國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）上校在新聞簡報中說：「落入海中的飛彈是4枚，可能還會有進一步發射行動，不過目前落入日本海的是4枚。」

路透社昨天報導，美國認為，北韓並無發射洲際彈道飛彈的跡象，戴維斯今天予以證實。1060307

(中央社)