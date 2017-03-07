NBA》塞斯柯瑞 不再是柯瑞小弟

小牛隊後衛塞斯柯瑞。(美聯社資料照)

(05:15更新內文)小牛昨在主場，意外以104比89打敗強隊雷霆，其中後衛塞斯柯瑞(Seth Curry)再飆22分，是小牛近期最火燙的人物，近6場有5次是全隊得分王。出色表現讓小牛老闆庫班(Mark Cuban)賽前就說，希望塞斯柯瑞永遠都留在小牛。

26歲的塞斯柯瑞，是勇士明星主控柯瑞(Stephen Curry)的弟弟，兩人同打控球，背號都為30號，一直以來塞斯柯瑞都活在哥哥光環下。然而本季塞斯柯瑞破繭而出，特別是三分球命中率43.2%，已勝過「神射手」哥哥柯瑞的39.9%。

這位NBA選秀落榜的小牛控衛，打到生涯第5個球季，逐漸顯露大將之風。本季上場29分鐘，可得12.9分、2.6籃板、2.8助攻、1.21抄截。

(中時電子報)