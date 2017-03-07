伊朗攻擊艇逼近 美艦改變航向

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美國官員今天告訴記者，多艘伊朗革命衛隊快速攻擊艇4日在荷莫茲海峽（Hormuz）逼近1艘美國軍艦，迫使美艦改變航向。

不願具名的這位官員說，這些伊朗攻擊艇駛近美國無敵號（Invincible）追蹤艦600碼距離內，然後打住。當時有3艘英國海軍船艦與無敵號同行，被迫改變航向。

這名官員說，美艦曾試圖以無線電和對方溝通，但未獲回應，這種互動「不安全且不專業」。1060307

(中央社)