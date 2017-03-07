遣返移民成敗 靠矽谷這家神秘公司...
川普致力打擊非法移民行動一直在進行，川普公布最新的旅行禁令，將原先也被禁的伊拉克剔除，改為禁止來自蘇丹、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞以及葉門等6個以穆斯林為主的國家之人士之新的簽證申請。而有媒體報導，關係遣返移民的重要成敗，仰賴最神祕的私營企業Palantir，他們的系統號稱正是「川普驅逐機的引擎」。
新聞網站intercept《攔截》報導，市價200億的Palantir是創業家提爾（Peter Thiel）共同創立的大數據公司，他最主要的工作是幫助美國政府追蹤恐怖分子的行動和調查金融詐騙。
據可靠消息指出，2014年Palantir標下4100萬政府合約，建立並維持「移民及海關執法局調查案件管理」（Investigative Case Management for U.S. Immigration and Customs Enforcement）情報系統。
新聞網站intercept表示，Palantir的這套系統是美國移民及海關執法局(ICE)成敗的關鍵，亦即若沒有這套系統，ICE就無法發揮功能，這個系統可以取得聯邦緝毒署（Drug Enforcement Administration）、美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）、聯邦調查局及其他聯邦和私人執法單位的情報管道，追查個人的就學紀錄、家庭關係、就業資料、電話紀錄、移民歷史、國際交換學生狀態、個人交友、生物特徵、犯罪紀錄和家庭及工作地址。如今川普上任，遣返移民的重責大任，必須靠這個系統，據了解今年9月可望全部運作。
(中時電子報)
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