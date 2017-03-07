傳出禽流感 日韓台將全面防堵美國家禽進口

去年韓國爆發大規模禽流感，政府下令全面撲殺和加強檢疫。（圖/美聯社）

禽流感（H7 bird flu）疫情愈發不可收拾，繼日韓台等地陸續淪陷後，近日更傳出美國一座商業養雞場也傳出相關疫情，讓南韓政府對此感到憂慮，於昨日向美國貿易代表團表達未來可能的禁令，此外包含日本、台灣兩地，也將全面禁止美國家禽產品進口，香港則將加強檢疫和查驗產地，勢必降低與避免該疫情再度影響亞太地區。

據路透社（Reuters）報導，繼日韓台等地傳出禽流感疫情後，如今連彼岸的美國也淪陷，東南部田納西州（Tennessee）一間大型養雞場日前檢驗出H7禽流感病毒，立即讓南韓政府繃緊神經，即刻與美國貿易代表團開會，該國農業部表示將拉高警報並禁止美國家禽進口。同時間，日本與台灣也將同樣禁止美國家禽進口，香港則會拉高檢疫層級並核實產地來源，讓禽流感再次成為亞太各國政府的頭痛敵人。而這次疫情勢必重創美國雞隻出口，尤其是全球最大的肉類生產商- 泰森食品（Tyson Foods Inc），本次出問題的養雞場就是其供應鍊的一環。

全球最大肉品商泰森食品，旗下位於美國田納西州的供應鍊，日前傳出也爆發禽流感疫情。（圖/美聯社）

從去年起陷入多次嚴重禽流感疫情的南韓，對此絲毫不敢大意。南韓每年從美國進口大量的雞蛋、雞肉等食材，佔外來家禽輸入量的前幾位，其中光是雞蛋，今年度就輸入了約1,049公噸，幾乎佔了外國雞蛋進口量的98%。禁止美國家禽產品輸入也並非首例，截至去年6月前，南韓也曾以高風險為由，全面禁止從美國輸入家禽，如今再次遇到麻煩，飲食習慣大量需要雞肉與雞蛋的韓國，將改由紐澳、加拿大等地輸入，來取代美製的商品。

(中時電子報)