FBI調查300名難民 疑參與恐怖活動

川普剛實行新的旅行禁令，FBI也宣布將調查300名難民，懷疑他們涉入恐怖活動。(圖片取自美聯社)

周一川普剛宣布新的旅行禁令，一名美國高級官員周一透露，聯邦調查局（FBI）目前正調查大約300名已獲准入境美國的難民，懷疑他們參與恐怖主義活動。

周一(6日)，川普已簽署經過修正的新版本行政命令，取消伊拉克國民入境禁令，改為禁止來自蘇丹、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞以及葉門等6個以穆斯林為主的國家之人士之新的簽證申請。

官員未說明受調查難民來自何處，也未透露幾多人是來自川普總統新的旅行禁令中的國家，國土安全部官員僅強調停止接收難民120日，確保難民受到恰當審查的做法合情合理。

(中時電子報)