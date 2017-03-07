華南雲雨區東移加冷氣團 北台灣濕冷
中央氣象局表示，今天受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移的影響，水氣仍偏多，北部及東半部地區降雨機率高，整天濕冷；中南部地區以多雲為主，局部地區可能有短暫雨。
溫度方面，預計北部、東北部最低溫約攝氏13、14度，中南部及花東約15到19度，各地早晚的溫度都偏低，尤其北台灣及宜蘭最高溫約15到17度；至於中部地區及花蓮，白天高溫約20到23度，南部及台東影響較小，白天高溫約24到27度。
受到強烈東北風影響，沿海地區有較大風浪出現，海邊活動或是海上作業請注意安全。
空氣品質預報資訊，高屏地區為橘色提醒，對敏感族群不健康，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060307
(中央社)
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