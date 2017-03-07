圖輯》突破林昌勇防線 以色列險勝韓國

韓國老將林昌勇10局上後援1局，被敲2安、投1保送，失1分，吞下敗戰。(中央社)

以色列柏群(圖)10局上，從林昌勇手中敲出內野安打，成為勝利打點。(林勝發攝)

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第四屆世界棒球經典賽(WBC)，昨天開幕戰就跌破專家眼鏡，以色列隊在延長10局上，從韓國老將林昌勇手中，攻下致勝1分，終場以2比1擊敗韓國。韓國投手全場投出多達9次保送，是輸球主因之一。中華隊則在今天早上11點，要面對以色列，預計由旅日投手郭俊麟，迎戰小聯盟3A級的以色列投手貝克(Corey Baker)。

(中時電子報)

韓國3棒金泰均、4棒李大浩，兩人8打數0安打。徐建昌(圖)是少數敲出安打的選手。(林勝發攝)

在大聯盟累積124勝的馬奎斯，面對韓國先發3局無失分。(林勝發攝)

以色列救援投手齊德後援3局無失分，解決最後1名韓國打者後，吶喊慶祝。(中央社)

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