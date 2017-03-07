華南雲雨區東移 北部東北部濕冷低溫13度

我要評比

今北部、東北部濕冷一整天。(取自中央氣象局)

今天受到大陸冷氣團影響，北部、東北部氣溫較低，其他地區早晚氣溫亦低，宜蘭今晨僅有13.6度；預計今天北部、東北部低溫約13-14度，中南部及花東約15-19度，高溫部分，北台灣約15到17度，中部地區及花蓮，白天高溫約20到23度。

降雨方面，華南雲雨區東移，北部、東半部地區及中南部山區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫雨。

鋒面在昨天通過後緊接著就是冷空氣南下，今天起受到冷空氣影響中部以北溫度偏低，與周末陽光普照的好天氣大有不同，要留意溫度降幅容易讓人感冒。

而預期未來一周，天氣是持續不穩定的狀態，華南水氣持續東移，大氣環境水氣偏多，加上東北風，在迎風面的北部、東北部到花東易有短暫雨，中部以北則是陰時多雲，南部天氣為多雲。

至於在今天空氣品質部分，今中南部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，局部地區為紅色警示(對所有族群不健康)。其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)