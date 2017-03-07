政治堪憂升息在即 美股拉回

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在市場對政治情勢不確定和即將升息感到擔心下，美股今天拉回。由於達美航空公司（Delta）公布悲觀預測，航空類股重挫。

華爾街股價整天都在平盤之下，分析師指出市場各種擔憂因素，包括美國總統川普的經濟議題缺乏進展，同時聯邦準備理事會可能在下週升息。

道瓊工業指數下挫51.37點或0.24%，以20954.34點作收。

標準普爾指數小跌7.81點或0.33%，收在2375.31點。

科技股那斯達克指數跌21.58點或0.37%，收5849.18點。1060307

(中央社)