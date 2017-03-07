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由於伊拉克石油部長表示，減產行動可能會持續到今年下半年，紐約油價早盤上揚，但稍後回軟。倫敦油價走揚。

紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價下挫13美分，以每桶53.20美元作收。

倫敦北海布倫特原油5月交割價攀升11美分，收在每桶56.01美元。1060307

(中央社)