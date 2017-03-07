致命空汙 世衛：每年奪走170萬幼童性命

全球的空氣汙染，每年至少造成170萬幼童夭折。（圖/美聯社）

隨著城市化與工業化發展，空氣污染彷彿成為「標準配備」，也讓在地球上生活的我們，必須長時間忍受這些污染和附帶傷害。世界衛生組織（WHO）最新的研究報告指出，全球每年有1/4的5歲以下幼童死亡案件是源自於空汙，共奪走約170萬條幼小生命，讓世衛組織再次疾呼各國政府，應盡快改善污染問題，別再毒害自己的下一代。

據美國CNBC新聞台報導，空氣污染問題是去年最重要的國際議題之一，同時也是「殺手」之一，根據世衛組織最新的調查報告指出，每年全球有170萬名5歲以下的幼童，死於空氣污染之手，佔幼童死亡率近四分之一比例。總幹事陳馮富珍（Margaret Chan）的聲明中表示，「對於仍在器官與免疫系統都在成長的幼童來說，充滿空汙的環境不僅是最致命的因素之一，更是讓他們更容易成為疾病攻擊的目標。」研究指出，長期暴露於室內外空汙與二手煙影響，恐使孩童罹患肺炎或氣喘的比例爆增。

大陸各地隨著經濟發展，自去年入冬以來，多次引發嚴重的空汙與霾害。（圖/美聯社）

面對人類仍不斷毒害自己的下一代，世衛組織感到相當憂心，公共衛生部主任內拉（Maria Neira）在報告中疾呼各國政府，應盡快投資並設法改善空氣污染與飲用水品質。除了加速落實綠能等可再生能源的使用，並且應加強電子垃圾的回收，降低有毒氣體的產生，別讓我們的下一代一出生，被迫背負這個「原罪」度過一輩子。

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(中時電子報)