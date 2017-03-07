台灣設計師飆創意！國際珠寶金工設計競賽成果展
每年看奧斯卡、金馬獎等重大典禮頒獎時，女星走紅毯所穿的禮服、配戴的珠寶往往讓人驚豔！珠寶工藝一向被定義為深具專業技能的頂級工藝，給予人們神秘且雍容華貴的感受。除是日常配戴與收藏，珠寶也可視為藝術史重要的一部份。而台灣就有一群創意設計師，致力於珠寶設計！
為使珠寶工藝能夠更為民眾所了解與欣賞，並提供年輕設計師露出的機會和與外界交流的管道。台北分館此次與台灣珠寶金工創作協會合辦「第一屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽成果展」，期望藉此展現新生代珠寶設計師的創新思維，鼓勵金工珠寶人才投入原創設計與手工製作，提升藝術價值與創作能量。
台灣珠寶金工創作協會(TJDMA)是由一群專注於珠寶藝術與金屬工藝創作的同好們共同組成，於1999年成立迄今，成員中包含任職於各大專院校教授、擁有個人工作室的專業創作者、珠寶設計師，以及在各個金工工藝領域裡專注創作的工藝家們，創作類型包含首飾與器物。
本次展覽選粹「第一屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽」之成果作品展出，創作主題為「風」。風如音律彈奏著四季交響曲，時而優美寧靜、時而慷慨激昂；如流行無既定的型態格調，或流動、或飄忽，作品均以青金石為主寶石貫穿整體設計。
期許每一位創作者如同置身在金工界中的璀璨夜空，成為那最光彩耀人的設計繁星。展出作品除銀銅、佳作獎項外，再增列廠商特別獎鼓勵後進，同時也將優秀入選作品一併展出，總計51件作品，每一件皆展現其獨特的設計風格及表現手法
「第一屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽成果展」
展覽時間：2017年03月03日至2017年03月30日
開放時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館)
展覽地點：台北當代工藝設計分館9樓（台北市中正區南海路41號）
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。