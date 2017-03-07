台灣設計師飆創意！國際珠寶金工設計競賽成果展

社會組金獎得主彭琬婷以天燈作為發想，《願》帶著每個人的心願，滿載希望飛往黑夜的星空（左）、社會組銅獎得主曾子云以流線型的曲線展現風的主題，《芯風》寶石隨著配戴者行動而搖曳，兼具優雅與動感（右）。（文化部所屬工藝中心提供）

每年看奧斯卡、金馬獎等重大典禮頒獎時，女星走紅毯所穿的禮服、配戴的珠寶往往讓人驚豔！珠寶工藝一向被定義為深具專業技能的頂級工藝，給予人們神秘且雍容華貴的感受。除是日常配戴與收藏，珠寶也可視為藝術史重要的一部份。而台灣就有一群創意設計師，致力於珠寶設計！

為使珠寶工藝能夠更為民眾所了解與欣賞，並提供年輕設計師露出的機會和與外界交流的管道。台北分館此次與台灣珠寶金工創作協會合辦「第一屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽成果展」，期望藉此展現新生代珠寶設計師的創新思維，鼓勵金工珠寶人才投入原創設計與手工製作，提升藝術價值與創作能量。

台灣珠寶金工創作協會(TJDMA)是由一群專注於珠寶藝術與金屬工藝創作的同好們共同組成，於1999年成立迄今，成員中包含任職於各大專院校教授、擁有個人工作室的專業創作者、珠寶設計師，以及在各個金工工藝領域裡專注創作的工藝家們，創作類型包含首飾與器物。

本次展覽選粹「第一屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽」之成果作品展出，創作主題為「風」。風如音律彈奏著四季交響曲，時而優美寧靜、時而慷慨激昂；如流行無既定的型態格調，或流動、或飄忽，作品均以青金石為主寶石貫穿整體設計。

期許每一位創作者如同置身在金工界中的璀璨夜空，成為那最光彩耀人的設計繁星。展出作品除銀銅、佳作獎項外，再增列廠商特別獎鼓勵後進，同時也將優秀入選作品一併展出，總計51件作品，每一件皆展現其獨特的設計風格及表現手法

「第一屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽成果展」出席貴賓與得獎者大合照。（文化部所屬工藝中心提供）

「第一屆TJDMA國際珠寶金工設計競賽成果展」

展覽時間：2017年03月03日至2017年03月30日

開放時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館)

展覽地點：台北當代工藝設計分館9樓（台北市中正區南海路41號）

(中時電子報)