驚！這些血型 不舉機率高出4倍
男性到了一定年齡，造成「不舉」的原因有很多，但一項最新的科學研究發現，不舉竟然和男性的血型有關連，尤其是A型、B型與AB型血的男性，發生「不舉」的機率，比O型血的男性高出4倍。
土耳其奧爾杜大學(Ordu University)的科學家針對350名60歲以上的男性進行調查，發現只有16%的O型血男性有勃起障礙問題，卻有高達42%的A型血男性有勃起障礙。A型、B型與AB型血的男性，發生「不舉」的機率，比O型血的男性高出4倍，而O型血的男性占全部男性的44%。
早先有研究結果顯示，血型會影響人類罹患心血管疾病的機率。另外研究人員相信，有些使用「威而鋼」(Viagra)等藥物治療後仍無效果的男性「不舉」問題，可能和與生俱來的血型有關。目前準確成因尚未找出，研究仍持續進行中。
(中時電子報)
文章來源：Chaps, is your blood type letting you down in bed? Men with A, B or AB four times more likely to suffer impotence
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