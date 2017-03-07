WBC》3A貝克先發戰中華 沉球有大聯盟水準！

以色列由貝克（Corey Baker）先發對中華。（中央社）

中華首戰以色列，將由郭俊麟（前）先發。（中央社）

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經典賽「黑馬」以色列首戰1分氣走地主南韓，7日對中華隊卻未推出除了王牌投手馬奎斯（Jason Marquis）之外，唯一有大聯盟先發資歷的艾克斯洛（Dylan Axelrod），而是由去年升上紅雀3A、善投沉球（sinker）與變速球的右投貝克（Corey Baker）掛帥。

中華隊若不能及早打退貝克，後面可能碰上更難對付的艾克斯洛（圖）。（美聯社）

然而從首戰南韓，艾克斯洛第9局就在場邊熱身的情況來看，以色列對中華隊之戰，仍可能讓這位擁有大聯盟34場先發、25次後援資歷的右投伺機而動。除非以國戰況順利，或中華隊早早取得領先，用不到他，才保留下來對付荷蘭。

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至於7日的先發投手貝克，則是在2011年新人選秀第49輪被紅雀挑中，去年在2A戰績4勝8敗、自責分率4.91，升上3A後先發6場，自責分率暴增到8.13，戰績1勝3敗。

儘管如此，27歲的貝克今年仍獲紅雀邀請參加大聯盟春訓，並已在熱身賽出賽1場、投2.2局未失分，或許本季就有機會躍上大聯盟舞台。

球路方面，貝克的沉球曾被紅雀2A投手教練西蒙塔奇（Jason Simontacchi）譽為「有大聯盟水準」，變速球則有讓打者揮空的能力，滑球則是他面對右打者的武器之一。西蒙塔奇稱讚貝克是能勝任終結者、中繼與先發的全能投手。

貝克去年就參加了經典賽資格賽，他用一張13歲時，頭戴猶太便帽、手拿舊約聖經的照片，證明自己來自猶太家族，得以代表以色列出征。他也在以國第2戰對巴西時掛帥先發，以5局只被敲出1安、無失分的表現拿下勝投，幫助以國以1比0氣走巴西，挺進決賽，進而打敗英國晉級16強。

以色列主力後援齊德，昨用球數超過30顆限制，今天不能出賽，對中華是好消息。（美聯社）

中華隊若不能及早打退貝克，後面可能碰上更難對付的艾克斯洛。好消息是，曾與羅嘉仁在太空人同隊的主力後援、對韓奪勝的齊德（Josh Zeid），不會成為中華隊的阻礙。齊德對韓之戰，8、9局用球數已超過30顆限制，按規定隔天不能出賽，也是以國教練團在取得領先後，順勢讓他投完10局下的原因之一。

(中時電子報)

馬奎斯昨對韓國先發3局無失分，是以色列奪勝功臣之一。（美聯社）