北橫公路73K邊坡工程 今起整點放行10分鐘

公路總局今(7日)在北橫公路台7線73K+140 (明池路段)施作上邊坡工程，公路總局第四區養護工程處獨立山工務段，為維護用路人安全，該路段今天起實施交通管制，每日8時至17時、整點放行10分鐘，交管措施至3月10日止，現場由交管人員指揮通行，假日不管制。

公路總局呼籲，行駛山區道路請事先作好行程規劃，強降雨期間避免進入山區公路，並請多利用公路總局省道即時路況系統。（http://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息。

(中時)