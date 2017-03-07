美自由航行報告 南海6國再列名
美國國防部今天公布「2016年自由航行報告」，指美軍共對全球22國行使自由航行權，涉及南海的6國再度列入。五角大廈強調，行使對象包括美國盟邦，沒有針對性。
五角大廈公布「2016年航行自由」（Freedom of Navigation）報告，美軍在2015年10月1日至2016年9月30日期間，共對全球22個過度聲索海域國家行駛自由航行權，當中包括涉及南海的中國、台灣、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼，以及日本、南韓與巴西等22國。
報告的中國部分與2015年版相同，批評中方領土基線過度聲索、司法管轄權達到專屬經濟海域（EEZ）的上空、限制無意進入中國領空的外國飛行器飛經防空識別區（ADIZ）。
此外，中國國內法認定，外國機構在中方專屬經濟海域內進行調查活動，屬犯罪行為；以及要求外國軍艦「無害通過」（Innocent Passage）領海（TTS）時，需事前取得許可。
台灣部分也與上份報告相同，指台方要求外國軍艦與政府船隻進入領海前，需先行通知。
五角大廈新聞稿強調，美軍是依據原則，而非（針對）哪些國家、全面挑戰這些擁有海岸線國家的過度聲索。任務範圍包括美國盟邦夥伴及各國，以維持美軍的全球行動力。
報告評估期間，美國軍艦曾4度挑戰中方在南海的主權過度聲索，引起北京反彈。
美國總統川普（Donald Trump）上任後，除了同意依計畫派遣航空母艦打擊群駛入南海，暫未見到挑戰中方人造島的公開行動。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。