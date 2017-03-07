美自由航行報告 南海6國再列名

我要評比

美國國防部今天公布「2016年自由航行報告」，指美軍共對全球22國行使自由航行權，涉及南海的6國再度列入。五角大廈強調，行使對象包括美國盟邦，沒有針對性。

五角大廈公布「2016年航行自由」（Freedom of Navigation）報告，美軍在2015年10月1日至2016年9月30日期間，共對全球22個過度聲索海域國家行駛自由航行權，當中包括涉及南海的中國、台灣、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼，以及日本、南韓與巴西等22國。

報告的中國部分與2015年版相同，批評中方領土基線過度聲索、司法管轄權達到專屬經濟海域（EEZ）的上空、限制無意進入中國領空的外國飛行器飛經防空識別區（ADIZ）。

此外，中國國內法認定，外國機構在中方專屬經濟海域內進行調查活動，屬犯罪行為；以及要求外國軍艦「無害通過」（Innocent Passage）領海（TTS）時，需事前取得許可。

台灣部分也與上份報告相同，指台方要求外國軍艦與政府船隻進入領海前，需先行通知。

五角大廈新聞稿強調，美軍是依據原則，而非（針對）哪些國家、全面挑戰這些擁有海岸線國家的過度聲索。任務範圍包括美國盟邦夥伴及各國，以維持美軍的全球行動力。

報告評估期間，美國軍艦曾4度挑戰中方在南海的主權過度聲索，引起北京反彈。

美國總統川普（Donald Trump）上任後，除了同意依計畫派遣航空母艦打擊群駛入南海，暫未見到挑戰中方人造島的公開行動。1060307

(中央社)