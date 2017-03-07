3月7日各報頭條要聞

3月7日各報頭條要聞

綜合報導

《中國時報》

●國台辦主任張志軍：台獨的盡頭 就是統一

大陸國台辦主任張志軍昨日指出，今年兩岸關係最大挑戰，就是台獨勢力蠢蠢欲動，如果得不到有效遏制，「台獨之路走到盡頭就是統一」，而且這種統一方式會給台灣社會和民眾帶來巨大傷害。

●司法重大變革 大法官可審查個案

台灣司法制度將有重大變革！司改國是會議第2分組會議昨日作成重要決議，未來將建構「裁判憲法審查制度」，經立院修法後，被判決確定案件的被告或當事人，都可以聲請大法官會議解釋，審查法官的裁判理由是否違憲，大法官審理案件門檻將大幅放寬。

●為扁、瑤平反？司法院傾向不回溯

前總統陳水扁、前交通部長郭瑤琪因被認定收賄且有「實質影響力」，遭最高法院依貪汙罪重判定讞，外界質疑此次司改國是會議所提「裁判憲法審查制度」是為特定政治人物量身訂做，讓其官司翻案，司法院為避免異樣眼光，傾向讓該制度不回溯，但案子進立法院審查後，卻有可能被加註「限條件回溯條款」，讓大法官為特定政治案件進行平反。

《蘋果日報》

●命案逆轉 女模閨蜜獲釋

陳姓女模遭性侵勒斃案，案情大逆轉！檢警原根據兇嫌程宇供詞，懷疑程男的女友、死者閨蜜梁思惠共同殺人棄屍，上周六以涉犯重罪等理由，將兩人收押禁見，但梁女始終堅稱案發時她在家上網，梁母也出面為女喊冤，檢警緊急調閱梁家住處路口監視器，發現案發時梁女均在家，至於命案大樓外的監視器拍到的女子，經比對後也非梁女，時隔3天後檢方重新提訊梁女，訊後以梁女有不在場證明為由，當庭撤銷羈押釋放梁女。

●抓狂20秒 載人妻被砸車 男竟輾殺醋夫

載乾姊返家遇醋夫攻擊，竟開車輾死她老公！台中一名林姓男子前天深夜載黃姓乾姊返回嘉義民雄娘家，不料乾姊分居中的王姓醋夫，妒火中燒持枴杖鎖砸林男座車，林男不顧王男就站在車頭前，竟踩下油門往前衝，當場將王男輾壓車底，經送醫仍傷重不治，警依殺人罪嫌將林男送辦；昨下午王男八歲稚兒似懂非懂地到場招魂，一旁老母親合十祈禱，令人不勝唏噓。

●差1米輾屋主 遊覽車撞宅 司機亡

遊覽車又出事！一輛載著22名陸客的寶泰通運遊覽車，昨行經新北市萬里區突然失控撞進路旁民宅，「砰！」一聲巨響門宅磚牆碎裂四散，還撞壞一輛賓士車，車上3名陸客輕傷，遊覽車司機疑因心肌梗塞，送醫後宣告不治。旅行社昨強調司機工作未超時，觀光局也稱，初步了解旅行社並無違規。

《聯合報》

●南韓獨檢調查 朴槿惠、崔順實共謀收三星11億

調查南韓總統朴槿惠閨密干政醜聞的獨立檢察組六日公布調查結果，認定朴槿惠與親信崔順實共謀收受三星集團四百卅億韓元（台幣十一點六九億元）賄賂，朴槿惠則支持三星物產與第一毛織合併，讓三星少主李在鎔得以順利接班。

●外長：加勒比海友邦有浮動

外交部長李大維昨天在立法院表示，目前邦交國確實有黃燈的，但沒有紅燈。至於黃燈國有幾個，李大維表示不便說。但被問到加勒比海是否浮動時，李大維坦言，加勒比海地區「確有浮動」，但外交部有做一些措施處置，都有盯著。不過，他也承認，去年聖多美普林西比與我國斷交的模式，還是有可能再度發生。

●一例一休衝擊公共工程 蔡總統指示解決

蔡英文總統昨天與黨籍不分區立委舉行便當會，據轉述，蔡英文提醒立委要好好愛惜羽毛，她說，「如果做不好，是我要埋單。」至於社會上一些對立性的議題，蔡總統要大家多溝通，多聽各方意見。

《自由時報》

●朱立倫前副手 許志堅涉貪判10年

新北市長朱立倫昔日愛將、前副市長許志堅，被控收受建商名錶、金條與「假薪資」賄賂共六一五萬餘元，台北地院昨依不違背職務收賄罪判許十年有期徒刑，另依違反商業會計法判可易科罰金的五個月徒刑。

●蔣介石塑像須「至誠博愛」 規定將廢止

破除神格化蔣介石，內政部允諾廢止「塑建總統蔣公銅像注意事項」！民進黨立委谷辣斯．尤達卡昨在立法院質詢指出，不合時宜的注意事項至今有效，還要求塑像須充分表現蔣介石至誠、博愛的神情，應盡早廢除「可笑」規定。內政部長葉俊榮表示，「希望很快就廢止它！」

●《凶手誣陷》酸民罵爆梁思惠 慈母喊冤救愛女

性侵通緝犯程宇虐殺陳姓小模被逮，女友梁思惠的臉書被網友數萬筆留言灌爆痛罵，梁母深信女兒無辜，以慈母的心情向網友發文，替女兒喊冤，並跳出來證明女兒案發時間在家，一切都是程宇自導自演，程嫌甚至模仿她的女兒使用注音文。不過，當時網友根本聽不進去也不相信，現在案情大逆轉，證明梁母是對的，她的證詞也成為梁女獲釋的主要關鍵。

(中時電子報)