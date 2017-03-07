到底是蝦還是魚？ 澳洲又現神祕生物

澳洲海域近日發現一種像蝦又像魚的詭異生物。（取自《Daily Mail》）

專家指出，這類魚是魴鮄科（Peristediidae）也稱角魚科。（取自《Daily Mail》）

怪魚游動時，胸鰭會開合如同飛行中鳥的翅膀一樣，又稱「裝甲海中知更鳥」(armoured sea robin)。（取自YOUTUBE）

澳洲海域近日發現一種像蝦又像魚的詭異生物，嚇壞的漁民以為捕獲海龍。專家指出，這類魚是魴鮄科（Peristediidae）也稱角魚科，是一種只出現在熱帶水域水底至少200公尺深海的罕見品種。

漁民在澳洲達爾文(Darwin)接近印尼的海域邊界，一處水深約300公尺左右的深海，發現一種外表像是史前動物的怪魚，怪魚的魚眼大、眼球凸、表面黏糊糊、鰓有尖刺、擁有角和腳，外表顏色則像煮熟的蝦子般。

海洋生物學專家指怪魚是魴鮄科，身上有甲殼和硬腮，大多數物種身長約30至40公分。與一般魚不同，該種魚有腳，可在海床上爬行；也會開合魚鰭，沿海底爬行，不用游動。由於怪魚游動時，胸鰭會開合如同飛行中鳥的翅膀一樣，專家指該魚又稱「裝甲海中知更鳥」(armoured sea robin)。

(中時電子報)