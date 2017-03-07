盜採黃金 南非14人慘遭殺害

南非盜採黃金高風險，14人慘遭殺害。(圖/美聯社)

南非豪登省的伯諾尼地區5、6日兩天連續發現14具非法採金者的屍體，可能是不同的非法盜礦幫派爭奪地盤時被殺害，警察已著手調查案情。

據中新社報導，南非警察部3月5日發表聲明稱：當天上午9時有人報警，稱在伯諾尼地區靠近一條鐵路線的草地上發現了6具屍體。6日下午，豪登省警方又在同一地區發現了8具屍體，使得受害者人數增加到了14人

警方聲明表示：「警方正在調查14人被謀殺的案件。死者都是男性，都是在伯諾尼地區被發現，懷疑是非法礦工」，「這些殺戮事件可能與捲入非法盜礦的敵對幫派有關。受害者在被拋屍前不是被利器所殺，就是被人開槍殺害。兩次的殺人手法基本一樣。目前謀殺第一現場還沒找到，死者的身份也未經證實。」

豪登在當地語言的意思就是「黃金之地」，許多金礦經長期開採後被封存，但大批非法採金者仍湧入盜挖，屢禁不止。近年來，南非的非法採礦已引發多起傷亡事故。

(中時電子報)