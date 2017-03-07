蔡依林遇邂逅：「丘比特選中我」 經紀人一秒澆熄「戀愛夢」
「呸姐」蔡依林近日出席米蘭時裝周，也趁著空檔朝聖面具嘉年華會，好心情的她也不時與粉絲分享國外趣事，而充滿少女情懷的她，昨天臉書PO文「難不成是丘比特選中了我」，卻被經紀人一秒打臉，讓她直呼浪漫情景立刻幻滅。
蔡依林透露回飯店前路上遇到一隻小貓，未料這隻家貓不僅不怕生，還翻肚疑似要跟蔡依林討摸，這讓她頓時萌生一種念頭「難不成是丘比特選中了我」，未料身為貓專家的經紀人湯姆哥神解答，「他是在找僕人，你被選中了」，一秒讓蔡依林想像的浪漫情節頓時幻滅，大嘆「OK！很不浪漫的現實主義」。
而這短暫與貓咪的浪漫情緣，引起粉絲熱烈討論，紛紛留言表示「朕今晚翻妳的牌子！快準備侍寝吧」、「貓星人太會選貓奴了」，不過也有粉絲為蔡依林的愛犬Whoo Hoo打抱不平，直呼「要養貓的話有考慮它的感受嗎」，一連串逗趣留言令眾人笑翻。
(中時電子報)
關鍵字：蔡依林
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