警告俄國 英美挪舉行8千人重裝軍演

由英美挪三國聯合舉辦的「維京人演習」，近日於挪威北部展開。（圖/挪威國防部影片截圖）

隨美俄兩國緊張局勢持續，駐歐美軍再次與北大西洋公約組織（NATO）聯手，結合英國皇家海軍陸戰隊（British Royal Marines），和挪威共同舉辦2017維京人軍事演習。本次演習地點鄰近挪俄邊境，共有約8千名陸海空部隊參與，包含英美部隊約700人，以及多架戰機、直昇機、驅逐艦、潛艦、戰車等的重裝武器，警告俄國的意味相當濃厚。

據今日俄羅斯（Russia Today）報導，從去年年底開始，不斷增強手中武力的駐歐美軍，將聯手英國海軍陸戰隊和挪威陸軍，於挪威北部與芬蘭、俄國接壤的芬馬克郡（Finnmark），展開今年度（2017）的維京人軍演，屆時將有約8千名部隊投入，以及海陸空三軍多項重裝武器，如契努克直昇機（CH-47 Chinook）、M1A2艾布蘭主力坦克（M1A2 Abrams）等，除協助挪威軍方訓練戰技，也讓英美部隊適應如何在冰天雪地的環境下執行作戰任務。然而本次軍演，更被外界視為對俄國的警告與恫嚇。

美軍的C-17「全球霸王III」運輸機降落。（圖/挪威國防部影片截圖）

美軍在挪威軍演中的訓練畫面。（圖/駐歐美軍推特）

去年7月，北約通過自冷戰後最大的一次軍事行動議案，德、加、英、美將派遣聯合部隊進駐東歐4國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭），而美軍亦會輪調至保加利亞和羅馬尼亞等國，協助盟邦進行訓練和防堵俄羅斯。而今年1月，美軍正式調派4000多名地面部隊和M109自走砲（M109 howitzer）、M1A2型坦克和M2布雷德利裝步戰車等2,800輛重裝武力登陸歐洲，隨即展開一系列的軍事任務。

大批美軍現役的M1艾布蘭主力坦克，運往歐洲進行實地訓練。（圖/美聯社）

2017年挪威與英美聯合「維京人」演習。

俄國也不甘示弱，也開始加速導彈和飛彈的研製，並調整其在西部邊境的軍事配屬，俄國國防部更多次向美國喊話，警告美軍別輕舉妄動、以免造成無法挽回的局面。隨著川普（Donald Trump）上台後，本被預期能修補的美俄關係，卻似乎再次陷入困境之中，與俄國的聯繫成為國內政爭的導火線、軍事對峙亦持續擴大，這兩個世界強權恐有可能再次回到當年「冷戰」的狀態。

(中時電子報)