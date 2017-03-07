再推旅遊限令 川普隱身內閣上前線

美國總統川普今天在沒有媒體鏡頭見證下、悄悄簽署新版難民與旅遊限令；他的3位重要內閣成員則齊上第一線，解釋川普更新版的行政命令、仍將維護美國國家安全。

包括國務卿提勒森（Rex Tillerson）、司法部長塞申斯（Jeff Sessions）及國土安全部長凱利（John Kelly）今天共同召開記者會，從外交、執法及國安的不同面向與觀點，解釋新版旅遊限令的改變與執行方式，仍會維護美國的國土安全。

最引人注意的是，一向善於、也喜好面對鏡頭的川普，今天在沒讓輪值白宮隨行記者採訪記錄下、「靜悄悄地」簽署新版限令。白宮說，川普「早上已簽署了」，隨後在3位內閣部長召開記者會的同一時間，公布相關書面資料。

川普退居第二線、讓相關內閣首長面對國會與媒體解釋政策，美國有線電視新聞網（CNN）評論認為，不清楚川普是否仍深陷自認遭前總統歐巴馬竊聽的惱怒中，但他開始修正、讓其他專業部會表達意見，而不是白宮獨斷專行，並且謀定後動、不再像是主持電視實境秀般，這樣的改變，國會共和黨人將會樂見。

綜觀川普這次簽署的新版旅遊與難民限令，有5大改變，包括：限制國家減少1國，移除伊拉克、不再對敘利亞難民採無期限禁令，而是納入所有難民暫緩入境美國120天、明訂相關6國公民且持美國綠卡者入境不受限、不再載明「在當地為少數宗教信仰者」，在美國難民收容計畫中有優先權的針對性字眼及限令有緩衝期，生效日期為3月16日，而非頒布日。

在文字上更謹慎、讓實際執法能有效運作，避免混亂，川普推新限令，他的部會首長則成為上第一線、捍衛新政策的溝通者。

提勒森致詞時就說，要敬請美國的盟邦與合作夥伴理解，這項命令是美國要努力消滅「激進伊斯蘭教恐怖分子」利用現行脆弱制度、進行破壞行動的一部分；他還特別提到，伊拉克是美國對抗伊斯蘭國（IS）的重要盟友，並對伊拉克積極配合美國的這項新限令表達感謝。

提勒森也不忘以外交辭令強調，美國歡迎和美國的國家安全有共同承諾的世界各國像伊拉克一樣、有這類密切合作，「修正後的命令將加強美國及盟國的安全」；他還說，會針對新限令加強和國會溝通，持續回答媒體提問。1060307

(中央社)