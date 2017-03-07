巴西女性每周工時超過男性7.5小時

巴西地理統計局公布「性別與種族不平等調查」指出，女性因兼職和做家事，每週工作時間平均比男性多7.5小時；儘管她們擁有高學歷的占比較男性為高，工作時間卻也較長。

巴西地理統計局（IBGE）數據顯示，2015年男女每星期工作時間分別為46.1小時和53.6小時；超過90%的女性做家事，男性的比例約50%。

巴西婦女在勞動力市場的參與率，在1960至1980年代間大幅提高，但近20年仍然維持約60%的比例，相較於許多國家的水平偏低。

調查還指出，1995至2015年，由婦女擔任戶長的家庭的數量提高，所占比例從23%變成40%。而這些由婦女當家的家庭中，34%是單親家庭。

調查顯示，黑人女性在勞動力市場遭受雙重不平等待遇。儘管巴西社會經歷重要改變，如整體提高在職人口收入，仍維持白人男性、白人女性、黑人男性、黑人女性的不同薪資等級。

巴西地統局還指出，從事家庭幫傭的年輕女性大幅減少。1995年，51.5%的女傭年齡在29歲以下；2015年的比例減至16%。2015年，18%的黑人婦女從事幫傭工作，白人婦女的比例為10%。

過去20年，家庭幫傭的收入雖有所提高，但2015年的平均月薪達巴西幣739元，較當時的基本薪788元還低。

地統局指出，愈來愈多巴西男女擁有大學學歷。1995至2015年，學習超過12年的黑人成年人口比例從3.3%變成12%；白人比例則從12.5%變成25.9%。儘管女性擁有高學歷的占比較男性為高，工作時間卻也較長。1060307

(中央社)