安倍川普熱線 討論北韓試射飛彈

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日本時事通信社與共同社今天報導，日本首相安倍晉三與美國總統川普今天透過電話討論有關北韓試射飛彈一事。

路透社報導，數日前北韓甫矢言報復美國與南韓就其看來是為了戰爭準備的軍演，昨天就試射4枚彈道飛彈至日本西北方外海，大為激怒南韓與日本。（譯者：中央社許湘欣）1060307

(中央社)