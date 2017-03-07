新南向學海築夢 3月底截止申請
政府推動「新南向政策」，教育部今年首度新增「新南向學海築夢」，鼓勵大學生到東南亞國家產業機構實習，目前受理學校申請到3月31日截止。
教育部今年預計選送600名以上的大專校院在校學生，到新南向國家實習，該計畫由學校提出計畫，教育部補助，有興趣的學生可先參考「教育部國內大專校院選送學生出國研修或國外專業實習網站」。
教育部表示，希望透過新南向學海築夢計畫，增加青年學子學習東南亞語言、文化的動機，未來畢業後，也有更多的機會到新南向國家就業。
新南向國家國家包括印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、不丹、斯里蘭卡、紐西蘭及澳洲等。相關資訊可參考教育部網站。1060307
(中央社)
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