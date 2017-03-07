中耳積水影響聽力 慈醫顯微手術助恢復
就讀國小四年級的黃小弟，上學期成績大幅退步，老師發現他上課注意力無法集中。去年底，黃小弟在花蓮慈濟醫院就診，確診為「積液性中耳炎合併腺樣體肥大」，兩耳聽力損失約40分貝。
經慈濟醫院耳鼻喉科主任陳培榕為黃小弟進行顯微手術治療，術後恢復正常聽力，學習狀況也逐漸好轉。
黃小弟到花蓮慈濟醫院就診時，父母表示，他除了上課注意力不太集中外，半年來還有鼻塞的問題，平常「嘴巴都開開的」，感覺都「用嘴巴在呼吸」。
陳培榕表示，透過顯微手術，為黃小弟進行「腺樣體切除」與「兩耳通氣管植入」的手術治療。手術過程僅1小時，病人兩天後即順利出院返家，術後黃小弟聽力完全恢復，後續追蹤復原情況良好，學習狀況好轉，也不再有鼻塞的問題。
陳培榕說，腺樣體是結外淋巴組織，位於鼻咽部與耳咽管相接的部位，具有免疫的功能。小朋友感冒發炎後，常會造成腺樣體肥大，最常出現的症狀就是鼻塞。腺樣體切除手術並不會影響身體健康；通氣管的植入，能協助中耳積水的排除，半年後通氣管就會自行脫落。
積液性中耳炎就是中耳積水，是學齡前兒童最常發生的聽力障礙的原因。積液性中耳炎若不治療，可能演變慢性中耳炎、膽脂瘤，若是成人發生單側的積液性中耳炎，要特別注意，有可能是鼻咽癌的早期症狀。
六、七成中耳積水的病人，能透過藥物治療痊癒，在內科治療仍無明顯改善，就要考慮手術治療。1060307
(中央社)
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