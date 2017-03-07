經典賽中華隊最長集訓 隊史首戰以色列
歷屆最長78天集訓、最遠移動距離1萬6000公里及最高溫差攝氏38度到2度，第4屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天將首戰，對手是從沒交手紀錄的以色列隊，由25歲投手郭俊麟先發。
中華隊從去年12月報到集訓，共78天集訓期是歷屆最長。訓練地點從台灣台中市、澳洲黃金海岸、日本神戶與南韓首爾，移動距離、氣候溫差也是歷年罕見。
中華隊共打10場熱身賽，戰績6勝1和3敗，最近兩場官辦熱身賽與韓職二軍警察廳隊在高尺巨蛋交手是1和1敗。
這10場熱身賽，中華隊打線狀況最好的是選手胡金龍與蔣智賢。胡金龍固定打第1棒，累計39打數15安打，打擊率3成95；蔣智賢35打數有3轟、11打點、13安打，打擊率3成94。
對以色列一戰，中華隊全力搶勝，郭俊麟是近況最好的投手，旅日投手陳冠宇與宋家豪也可能上場。
以色列第一次從資格賽打進正式賽，昨天對南韓隊拿下隊史WBC首勝，球員都來自美國職業棒球體系，幾名主力球員擁有美職大聯盟資歷。交手前，中華隊情蒐小組表示，「以色列沒有大家想像那麼弱」。
以色列第一棒福爾德（Sam Fuld）要特別提防，福爾德對南韓有2支安打，守備時在中外野也美技頻傳；27歲右投手貝克（Corey Baker）對中華先發，特色是投球節奏、牽制動作快。
這場比賽在台灣時間上午11時開打，ELEVEN SPORTS及公共電視轉播。1060307
(中央社)
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