輾死女網友丈夫 覓保無著遭羈押

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林姓男子涉嫌駕車輾死女網友的丈夫，昨天遭檢方聲押，但法官認為無羈押必要，准以新台幣20萬元交保，不過林男覓保無著，仍遭羈押。

根據檢警調查，住在嘉義縣民雄鄉的黃姓婦人，5日趁著假日與妹妹前往台中拜拜，順道造訪在網路上認識的林姓男子一起唱歌飲酒，後來黃婦的妹妹先坐車返回高雄。

黃婦因錯過返回嘉義的班車，於是由林男駕車載回民雄鄉山中村的娘家，在返抵娘家前，黃婦接到丈夫的電話，雙方疑似發生口角，王男還詢問林男的車型及車號。

林男5日深夜駕車抵黃婦娘家時，已守候多時的黃婦丈夫看見妻子下車，竟醋意大發，憤而持拐杖鎖敲打林男座車大燈、引擎蓋等處，林男涉嫌踩油門衝撞，將王男輾壓在車底。

黃婦的丈夫經緊急送醫急救後，宣告不治。警方調查時，林男表示，當時有一名陌生男子突然跑到車輛前面砸車，他受到驚嚇，情急之下，才會踩油門往前衝。

案經檢察官偵訊，認為林男所犯為5年以上有期徒刑重罪，有羈押原因，應予羈押，但未禁止接見、通信。

不過，嘉義地方法院昨天深夜審理後，認為林男坦承有殺人犯行，且將被害人撞倒後，立即停車，留在現場，配合警方辦案，並未逃逸，應無逃亡的可能性。

法官認為，林男座車遭死者以拐杖鎖攻擊時，當時黃婦已下車，並無其他共犯，因此不存在勾串證人、共犯的可能，雖有羈押（所犯為5年以上徒刑）原因，但無羈押必要，准以20萬元交保。

但是，林男因籌措不出20萬元交保費用，因此無法交保，最後法官仍裁定羈押。1060307

(中央社)