增中市消防救援能量 業者提供潛水訓練

亞洲第一潛水旅館「潛立方」日前在台中開幕，是世界第三大室內潛水場地。為提升台中市消防人力潛水救援技能，業者與消防局簽署合作備忘錄，提供場地作為消防局專業訓練基地。

消防局長蕭煥章指出，台中市擁有山海屯地區，水域救援是救災裡面較為困難的部分；過去他服務的消防署訓練中心的潛水池僅6米深，潛立方潛水旅館則擁有21米深的潛水池，提供更完善的深水救援訓練場地，未來消防局也會定期請潛立方旅館協助提供場地，作為救災潛水人員的固定訓練場地，並兼顧新進人員的培訓。

蕭煥章表示，經由這樣深度的水域救援訓練之後，最難的情境都能克服，其他的救援就盡在掌握中。

他也感謝市長林佳龍對於潛水人員裝備器材汰換的經費支持，以及海龍救生分隊、潛水救生分隊、海中爆破大隊的救生分隊等3個民間外援團體的協助，相信集結所有救生能量，消防局在潛水救援的效果將能事半功倍。

消防局表示，為強化水域救援能量，市府積極推動各項水域救援訓練，培育水域救援人員，包括陸續完成急流船艇IRB訓練、救生員訓練、水上救生教練班及急流救援班等，並將持續推動公共安全潛水訓練(PSD)，建構完整潛水救援機制，保障事故現場救援人員及受困者的安全，未來經過適當場地加強訓練後，將可更快速執行水域救援，建構更安居樂業的生活環境。1060307

(中央社)