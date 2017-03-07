增中市消防救援能量 業者提供潛水訓練
亞洲第一潛水旅館「潛立方」日前在台中開幕，是世界第三大室內潛水場地。為提升台中市消防人力潛水救援技能，業者與消防局簽署合作備忘錄，提供場地作為消防局專業訓練基地。
消防局長蕭煥章指出，台中市擁有山海屯地區，水域救援是救災裡面較為困難的部分；過去他服務的消防署訓練中心的潛水池僅6米深，潛立方潛水旅館則擁有21米深的潛水池，提供更完善的深水救援訓練場地，未來消防局也會定期請潛立方旅館協助提供場地，作為救災潛水人員的固定訓練場地，並兼顧新進人員的培訓。
蕭煥章表示，經由這樣深度的水域救援訓練之後，最難的情境都能克服，其他的救援就盡在掌握中。
他也感謝市長林佳龍對於潛水人員裝備器材汰換的經費支持，以及海龍救生分隊、潛水救生分隊、海中爆破大隊的救生分隊等3個民間外援團體的協助，相信集結所有救生能量，消防局在潛水救援的效果將能事半功倍。
消防局表示，為強化水域救援能量，市府積極推動各項水域救援訓練，培育水域救援人員，包括陸續完成急流船艇IRB訓練、救生員訓練、水上救生教練班及急流救援班等，並將持續推動公共安全潛水訓練(PSD)，建構完整潛水救援機制，保障事故現場救援人員及受困者的安全，未來經過適當場地加強訓練後，將可更快速執行水域救援，建構更安居樂業的生活環境。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。