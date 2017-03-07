老翁燒聲 竟是喉癌上身
65歲王姓老翁是個老菸槍，「燒聲（台語）」多年，常咳嗽，喝水也容易嗆到，被檢出罹患喉癌，趕緊接受治療。
台南市立醫院有許多「燒聲」（聲音沙啞）病例，除王姓老翁，56歲李姓老師也「燒聲」1年多，被檢出聲帶息肉，醫師認為這種病症好發於長時間說話或唱歌的人身上。
聲帶息肉一開始可能是聲帶結節（俗稱聲帶長繭），若使用藥物、修養與復健仍未改善，就會誘發纖維母細胞增生長成息肉，需藉由喉直達鏡顯微手術才能根治。
台南市立安南醫院耳鼻喉科醫師蔡佳憲指出，「燒聲」主要是聲帶及周邊器官產生變化，導致聲帶震動時無法完成漂亮的震動波形，音質隨之改變。
「燒聲」因素很多，可分為良性病變、惡性病變及運動障礙等三大類。良性病變包括發炎、聲帶結節、息肉、水腫、聲帶萎縮；惡性病變是惡性腫瘤；運動障礙有聲帶麻痺、失聲症。
蔡佳憲表示，長期抽菸喝酒，將造成聲帶表皮細胞惡化長成腫瘤，白斑則是癌前病變；久咳、咳血、易嗆到，聲音品質也比息肉萎縮還要沙啞。
蔡佳憲建議，平時保養聲帶，勿大聲嘶吼，戒菸戒酒、忌油炸、辛辣、熱燙食物，並補充水份滋潤聲帶。若有「燒聲」，應儘速就醫。1060307
(中央社)
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