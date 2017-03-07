北韓官媒：金正恩親自指揮導彈演習

北韓發射飛彈軌跡示意圖

2016年3月7日，韓美聯合軍演。（新華社）

北韓昨日發射4枚彈道導彈，落入日本西北外海，北韓媒體「朝鮮中央通訊社」今報導，這項軍事行動是由領導人金正恩親自指揮，是針對駐日美軍基地的打擊訓練。

朝中社報導，此次演習是為檢驗「戰略軍火星炮兵」的核彈頭管理能力和作戰能力而進行。當天的訓練由朝鮮勞動黨委員長金正恩指導。

「戰略軍火星炮兵部隊」進行試射彈道導彈訓練，參演部隊包括負責打擊駐日美軍基地的部隊。

美國國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）上校在新聞簡報中說：「落入海中的飛彈是4枚，可能還會有進一步發射行動，不過目前落入日本海的是4枚。」

聯合國秘書長古特雷斯，亦透過發言人譴責北韓再次發射彈道導彈，違反安理會決議，敦促平壤當局全面遵守國際義務，停止發射導彈，聯合國正評估當前局勢。外交消息指，美國及日本政府已要求安理會召開緊急會議商討，會議好可能在星期三舉行。

(中時電子報)