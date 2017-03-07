WBC》不只為贏球！這5人選隊讓人好意外

經典賽各家球星「選邊站」，有些球星的選擇讓人意想不到。(美聯社資料照)

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以色列昨險勝韓國隊，強悍的實力讓人為之驚艷，其中包括先發投手馬奎斯(Jason Marquis)在內，以「美籍猶太裔」身分參賽的10名大聯盟球星，更是個個扮演奪勝要角，在經典賽的賽制下，像這樣「選邊站」的情況，其實並不少見，選擇的理由百百種，而本屆經典賽，這5人的決定卻出乎意料之外。

依經典賽的賽制，只要擁有該國血統，就能取得代表資格，因而大賽開打前，總會掀起一波跨國性「搶人大戰」。在這些球員中，《theScore》麥克威廉(Bryan Mcwilliam)認為陳用彩、拉莫(Sergio Romo)、弗里曼(Freddie Freeman)、貝騰塞斯(Dellin Betances)、曼尼馬恰多(Manny Machado)的選擇，最讓人意想不到。

「想榮耀我的母親！」弗里曼雖然在美國加州出生，不過由於雙親來自加拿大，因此讓他有機會代表加拿大隊出賽，首次披上戰袍，他想為黑色素瘤皮膚癌逝世的母親而戰，「我的母親在我10歲時過世，3月9日穿加拿大隊球衣出賽的那天，會是令人激動的一天，我每天掛念著她，迫不及待想出賽，把榮耀獻給母親！」

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與弗里曼同樣為家人而戰的，還有洋基的貝騰塞斯，這名出生於紐約布魯克林區的28歲強投，選擇為多明尼加效力，「兩支球隊都希望我參賽，但我選擇了多明尼加，那是我家人的故鄉，我想讓他們感到光榮。」

另外在美國佛羅里達出生的馬恰多，也是為了母親跟逝去的祖父，披上多明尼加戰袍，「我想我的家人希望我這麼做，我祖父在世時，一直希望看到我為多明尼加打球。那是他們的故鄉與出生地。我無論如何都想為他們這麼做。我知道他們想看我穿上多明尼加的球衣出賽。」

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而在美國加州出生的拉莫，則是為替墨西哥投球，苦等了20年！由於父親是墨西哥人，拉莫的棒球路就從墨西哥出發，這一直是他的夢想，「他們總先選擇本土選手，從我9歲時就一直說『你會有機會，你會有機會』，我不斷的等，但到2013年、我29歲那年，還是沒機會。」如今他終於有望圓夢。

最後是39歲、堪稱本屆中國隊最大咖的投手陳用彩，他在巴拿馬出生，因祖父的關係也擁有中國大陸血統，不過他前兩屆都代表巴拿馬出賽。2015年退休後，本屆首度披上中國隊戰袍，為已逝的祖父母而戰，「我在巴拿馬出生，但有中國血統。能代表他們的祖國，父母以我為榮，我相信祖父母在世，一定也是如此。」

(中時電子報)