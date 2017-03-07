案情逆轉 呂秋遠：網路霸凌梁女 等同謀殺

有如水鬼抓交替！程宇緊咬梁女涉案疑為逃死刑(圖翻攝臉書)

梁女被檢方釋放，讓整件案情大逆轉。(圖取自中時資料庫)

陳姓外拍女模命案，原遭羈押的死者閨密梁姓女子因有不在場證明昨獲釋放。案情逆轉，引發媒體直呼「太戲劇化了」。但事發當初，梁姓女友被媒體、網路全面撻伐，如今梁女可能是無辜的。對媒體、網路未審先判的霸凌現象，律師呂秋遠在臉書感嘆「你的一句話，他的一輩子」，提10點建議，請民眾對還沒偵查完的犯罪情節「不要看，不要聽」。

呂秋遠對網友們提出10項建議：如果你跟犯罪案件剛好有點關係，請不要提供任何的訊息給媒體，或是非檢調單位的人；對於揭露案情過於詳細的報導，請勇於拒絕；如果真的要評論，最好也不要用污衊性的字眼攻擊這個人，因為如果他沒做，等同於謀殺他；偵查不公開，不是為了保障犯罪者的人權，而是為了保障自己的人權；真相只有一個，但是只有上帝知道.....。

呂秋遠表示，如果最後證實，這個女孩沒有犯罪，參與這場霸凌的人，當然要反省，但是請記得那個點火與助燃的媒體，還有違反偵查不公開原則的那些人。呼籲網友們「請不要看，不要聽」。

(中時電子報)