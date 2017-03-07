案情逆轉 呂秋遠：網路霸凌梁女 等同謀殺
陳姓外拍女模命案，原遭羈押的死者閨密梁姓女子因有不在場證明昨獲釋放。案情逆轉，引發媒體直呼「太戲劇化了」。但事發當初，梁姓女友被媒體、網路全面撻伐，如今梁女可能是無辜的。對媒體、網路未審先判的霸凌現象，律師呂秋遠在臉書感嘆「你的一句話，他的一輩子」，提10點建議，請民眾對還沒偵查完的犯罪情節「不要看，不要聽」。
呂秋遠對網友們提出10項建議：如果你跟犯罪案件剛好有點關係，請不要提供任何的訊息給媒體，或是非檢調單位的人；對於揭露案情過於詳細的報導，請勇於拒絕；如果真的要評論，最好也不要用污衊性的字眼攻擊這個人，因為如果他沒做，等同於謀殺他；偵查不公開，不是為了保障犯罪者的人權，而是為了保障自己的人權；真相只有一個，但是只有上帝知道.....。
呂秋遠表示，如果最後證實，這個女孩沒有犯罪，參與這場霸凌的人，當然要反省，但是請記得那個點火與助燃的媒體，還有違反偵查不公開原則的那些人。呼籲網友們「請不要看，不要聽」。
(中時電子報)
文章來源：呂秋遠臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。