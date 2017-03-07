北韓屢射飛彈 日擬引進「薩德」應對

北韓試射4枚飛彈，3枚落入日本專屬經濟海域。(圖/美聯社)

北韓在昨天（6日）發射四枚彈道導彈，其中三枚落入日本專屬經濟海域。日方對此大感威脅，即刻敦促中國大陸履行對北韓的制裁，並研擬引進美軍的終端高空防禦飛彈「薩德」。

據日本媒體消息，北韓於6日上午7時34分(台灣時間6時34分)發射飛彈，對鄰近的日本產生巨大威脅。日本政府發言人、官房長官菅義偉在當天的記者會實了上述訊息，並表示已向北韓提出嚴正抗議；另一方面，也提到中國大陸日前宣布暫停從北韓進口煤炭，希望大陸能確實採取行動。

此外，日本首相安倍晉三也在同日的參議院預算委員會上發言，指出北韓已成為新階段的威脅，未來將推進日美防衛合作相關事宜。他強調，這個計劃方向已獲得美國總統川普的完全支持！

薩德反導系統，指美國陸軍研發的一款攔截短程和中程彈道飛彈的末端防禦系統，屬於美國國家飛彈防禦署的一環，旨在攔截飛毛腿飛彈和同類的戰術彈道飛彈。

(中時電子報)