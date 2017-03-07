北韓屢射飛彈 日擬引進「薩德」應對
北韓在昨天（6日）發射四枚彈道導彈，其中三枚落入日本專屬經濟海域。日方對此大感威脅，即刻敦促中國大陸履行對北韓的制裁，並研擬引進美軍的終端高空防禦飛彈「薩德」。
據日本媒體消息，北韓於6日上午7時34分(台灣時間6時34分)發射飛彈，對鄰近的日本產生巨大威脅。日本政府發言人、官房長官菅義偉在當天的記者會實了上述訊息，並表示已向北韓提出嚴正抗議；另一方面，也提到中國大陸日前宣布暫停從北韓進口煤炭，希望大陸能確實採取行動。
此外，日本首相安倍晉三也在同日的參議院預算委員會上發言，指出北韓已成為新階段的威脅，未來將推進日美防衛合作相關事宜。他強調，這個計劃方向已獲得美國總統川普的完全支持！
薩德反導系統，指美國陸軍研發的一款攔截短程和中程彈道飛彈的末端防禦系統，屬於美國國家飛彈防禦署的一環，旨在攔截飛毛腿飛彈和同類的戰術彈道飛彈。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。