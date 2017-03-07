繁星放榜 「小西瓜」廖書嫺如願錄取長庚中醫系

大學繁星今天放榜，就讀延平中學的「小西瓜」廖書嫺，如願錄取中醫系。（校方提供）

國小時曾參加電視益智節目「百萬小學堂」的「小西瓜」廖書嫺，她在今年學測拿下74級分好成績，以後想讀醫學相關科系，也不排除當中醫，大學繁星今放榜，小西瓜如願錄取長庚中醫系。

小西瓜目前是台北市私立延平中學高三學生，日前學測成績出爐，小西瓜拿下74級分，希望挑戰醫學相關科系，也不排除讀中醫，她說，因為曾與中醫師聊天，發現中醫療法蠻有趣的。

延平中學教務主任張漢鏞說，小西瓜6年來在校表現有如鄰家女孩般清新可愛，有時又像充滿朝氣的陽光女孩，平日除了成績表現優異外，也熱心公務。

校方表示，延平中學今年學測成績亮麗，除了小西瓜錄取中醫學系外，校內也通過台大、陽明、北醫、長庚、馬偕等醫學系第一輪，除醫學系外，其他類組也錄取多人，包括台大、清華、交大和成大，這都是全校師生努力的結果。

(中時)