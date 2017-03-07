透過大數據來預防自殺 可行嗎？

如何才能有效預防自殺？ (達志影像/shutterstock提供)

現代人生活各種壓力讓自殺率居高不下，但如果能夠預測一個人的自殺機率，或許就能達到預防的目的？

佛羅里達州立大學研究團隊，近期在自殺預測研究方面取得了進步，號稱能使得臨床醫生可能預測最多長達兩年之後的自殺事件，且準確率高達到80%。

根據統計，每天有120位美國人自殺、一年就有將近45000人想不開，因此佛羅里達州立大學的學者里貝蘿(Jessica Ribeiro)致力於利用機器學習，來預測自殺傾向，評估風險。

里貝蘿與范德堡大學醫學中心的學者沃許(Colin Walsh)合作，在取得了2百萬田納西州病人的電子健康記錄的數據庫後，研究團隊對電子健康記錄進行了詳細的整理與統計，並從中鑑別出了有3200人，曾經試圖自殺。

隨後、根據資料庫中包含的可能導致自殺行為的詳細病史，透過機器學習對此進行檢查，並從中了解因子的組合方式，最後達到能對自殺傾向進行預測。

里貝蘿也提到，「這讓我們能夠應用處理大數據的方法，將這些病歷訊息簡化到對臨床有用的程度」，而根據這些數據，能開發針對自殺行為風險的預警系統。例如給每個潛在自殺者設置「紅燈警告」或者「風險評分」，這樣一來，當他們因為急性病症去醫院就診的時候，醫生就能發現評估後的自殺風險，立即採取相應的應對措施。

里貝蘿對自己團隊的研究工作抱有期望，相信將會達成偉大的目標，「我認為如果更多的研究者關心這一類方法，那將能看到自殺行為的顯著下降」。

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(中時電子報)